Zubeldía reconhece vantagem magra, mas exalta entrega do São Paulo contra o Náutico

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, reconheceu que o São Paulo poderia ter vencido o Náutico por uma vantagem maior nesta terça-feira, no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor saiu de campo com o triunfo por 2 a 1, resultado que saiu barato para o time pernambucano considerando o volume de jogo apresentado por Luciano, Lucas Ferreira e companhia ao longo dos 90 minutos.

"Acho que poderíamos ter feito mais algum gol, mas assim é o futebol. Eles abriram 1 a 0, depois nós tivemos a qualidade para virar o resultado e ficamos com a sensação de que poderíamos ter feito mais gols. Mais importante que o resultado é o que o time está entregando. Apesar das dificuldades que vão acontecendo, acho que esse mix de jogadores experientes e jovens está tendo como resultado o trabalho em equipe", disse Zubeldía.

Com a vitória por 2 a 1 nesta terça-feira, o São Paulo jogará pelo empate no dia 20 de maio, nos Aflitos, para confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Até lá, há a expectativa de que jogadores importantes que estão lesionados, como Lucas, Oscar e Arboleda voltem a ficar à disposição de Zubeldía.

"Claro que podemos fazer algumas coisas melhor, mas tudo leva tempo. Hoje começamos com jovens em uma equipe com experiência e fechamos o jogo com jovens em uma equipe experiente. Dificuldades aqui e lá, ainda assim a equipe segue respondendo. Acho que o esforço foi tamanho que a equipe jogou bem e ficamos com a sensação de que poderia ter saído mais gols", prosseguiu.

Luciano, que vinha sendo reserva nos últimos jogos do São Paulo, ganhou uma oportunidade como titular contra o Náutico e aproveitou para mostrar ao técnico argentino que pode, sim, figurar entre os 11 iniciais com mais frequência. Diferentemente das recentes ocasiões em que foi utilizado como uma espécie de meio-campista, o camisa 10 desta vez atuou mais próximo do gol e não por coincidência balançou as redes duas vezes.

"Há jogos e jogos. Há jogo que você pode fazer isso, há jogos que não. Às vezes necessitamos de um jogador que seja meia-atacante que ajude mais os volantes, às vezes um meia-atacante que fique mais próximo dos atacantes, como o Luciano hoje. É uma alternativa que sempre temos e analisamos em função do que pode fazer o rival também", concluiu.