Vontade de jovem e experiência: como Cleber Xavier dar certo no Santos

A necessidade de se provar e a experiência no futebol são pontos que podem pesar a favor do trabalho de Cleber Xavier no Santos. Na Live do Clube, Lucas Musetti e Gabriela Brino debateram sobre a chegada do novo treinador.

Musetti: Santos precisa de alguém com muita vontade

O Cleber Xavier poderia muito bem se aposentar como auxiliar do Tite. [...] Com 61 anos, ele foi buscar essa alternativa — e pode dar errado. Ele ficou totalmente exposto, sai da comissão do Tite. Se ele volta para a comissão, é um passo atrás. E se esse trabalho não der certo, é um carimbo para os outros times - com certeza ele vai para um nível abaixo. [...]

Ele deve estar com muita vontade de se provar. Acho que o Santos precisa desse tipo de cara. [...] E ele é mais experiente que o Emiliano Díaz [que também negociou com o Santos]. Acredito que o Santos está vendo um profissional com muita vontade. A vontade de um jovem e a experiência que um jovem não tem.

Lucas Musetti

Brino: Cleber Xavier traz consenso nos bastidores

Foi uma decisão quase unânime. O nome que disseram que teria que passar por todos os setores e conseguir um consenso. O nome do Cleber Xavier foi quase um consenso dentro do Santos.

Gabriela Brino

