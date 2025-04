Treino do São Paulo tem visita de campeão mundial e da Libertadores após vitória

A reapresentação do São Paulo contou a visita de um velho conhecido ao CT da Barra Funda nesta quarta-feira. Campeão mundial e da Libertadores pelo Tricolor, Alex Bruno voltou ao lugar onde passou três temporadas.

Alex Bruno esteve em campo na final a Libertadores de 2005, contra o Athletico-PR, como titular. No Mundial de Clubes, figurou como opção no banco de reservas na final contra o Liverpool.

Além do Mundial e da Libertadores, Alex Bruno foi campeão paulista, em 2005, e brasileiro, em 2006, antes de se transferir para o Botafogo no ano seguinte.

Alex Bruno chegou ao Tricolor em 2004 após fazer parte do time do Santo André que fez história ao se sagrar campeão da Copa do Brasil de 2004 vencendo o Flamengo na final, em pleno Maracanã.

Nesta quarta-feira, o elenco do São Paulo foi dividido para os trabalhos no CT da Barra Funda. Os atletas que atuaram a maior parte do tempo contra o Náutico fizeram atividades regenerativas, enquanto o restante do elenco trabalhou no gramado.

O São Paulo ainda fará mais um treinamento, nesta quinta-feira, fechando a preparação para o seu próximo compromisso na temporada, sexta, contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.