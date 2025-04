Transmissão ao vivo de Fonseca x De Jong: veja horário e onde assistir

João Fonseca entra em quadra hoje para enfrentar o holandês Jesper de Jong em sua estreia no Challenger 175 de Estoril, em Portugal.

A partida está prevista para começar por volta das 14h10 (horário de Brasília), dependendo da duração do jogo anterior, que tem início programado para as 13h.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela Challenger TV e pelo streaming Disney+ Premium.

O confronto marca o desafio do jovem brasileiro contra o atual número 93 do ranking da ATP.

Fonseca, uma das grandes promessas do tênis nacional e atual número 65 do mundo, busca avançar no torneio para ganhar ritmo de jogo e somar pontos importantes no ranking.

Quem vencer enfrentará na próxima rodada o ganhador da partida entre o português Jaime Faria (número 105 do ranking) e o espanhol Bernabe Zapata Miralles (atualmente na 380ª posição).

João Fonseca x Jesper de Jong

Competição: Challenger 175 de Estoril

Data e hora: 29 de abril, por volta de 14h10 (de Brasília)

Onde: Estoril, em Portugal