Transmissão ao vivo de Botafogo x Capital pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Botafogo e Capital se enfrentam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da 3ª rodada da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo fará sua estreia na Copa do Brasil. Já o Capital jogou as duas primeiras rodadas do torneio e eliminou a Portuguesa-RJ e o Porto Velho.

O Glorioso se recuperou de uma sequência ruim ao vencer o clássico com o Fluminense. No Nilton Santos, a equipe comandada por Renato Paiva superou o rival por 2 a 0, no fim de semana.

O Capital vem de uma vitória na Série D do Brasileirão. A equipe visitou o Porto Velho e venceu por 1 a 0.

Botafogo x Capital -- Copa do Brasil 2025