Como está a situação dos três cotados pela CBF para assumir a seleção

A CBF tem Carlo Ancelotti como favorito para ser o próximo técnico da seleção brasileira, mas a reviravolta na negociação com o italiano do Real Madrid fez com que os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus voltassem ao radar. O UOL detalha abaixo como está a situação dos três treinadores cotados pela entidade.

Carlo Ancelotti

Na mira da CBF pela segunda vez, Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até a metade de 2026. O italiano está no time merengue desde 2021 e, no fim de 2023, renovou o vínculo com os espanhóis.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid Imagem: Oscar del Pozo/AFP

Ele estava muito perto de assinar com a seleção, mas voltou atrás pela ebulição nos bastidores do Real. O presidente Florentino Pérez ficou irritado com as especulações e decidiu dificultar a liberação do treinador de 65 anos, que optou por recuar com a CBF.

Ancelotti caminha para terminar a temporada sem títulos e não deve comandar o time no Super Mundial. Após empilhar taças por anos, o Real balançou nos últimos meses sob o comando do italiano: caiu nas quartas da Champions, precisa secar o Barcelona no Espanhol e acabou de ser vice da Copa do Rei para o arquirrival.

Jorge Jesus

O português se destacou pelo trabalho no Flamengo em 2019 e tem contrato com o Al-Hilal só até o meio deste ano. O treinador de 70 anos está no clube saudita desde julho de 2023 e, após a saída do Fla, passou por Benfica e Fenerbahçe.

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Jorge Jesus corre risco de ser demitido pelo clube saudita. A diretoria do Al-Hilal faz hoje uma reunião para definir o futuro do português, de acordo com o jornal local Asharq Al-Awsat. Há insatisfação após o time ter sido eliminado na semi da Champions asiática e estar a seis pontos de distância do líder Al-Ittihad no Sauditão.

Ele pode não disputar o Super Mundial mesmo se não acertar com o Brasil. A primeira edição do torneio de clubes da Fifa será disputada entre 14 de junho e 13 de julho.

Jesus já afirmou publicamente que sonha em comandar a seleção brasileira. "É um sonho trabalhar na seleção [...] É uma seleção muito forte. Tem tudo para ser campeã do mundo", afirmou o português em entrevista ao Jogo Aberto, programa da Band, em janeiro deste ano.

Caso assuma a seleção, o treinador precisa resolver uma desavença com Neymar. O camisa 10 deixou o Al-Hilal chateado após o comandante questionar sua capacidade de acompanhar fisicamente o ritmo da equipe saudita. Ele, no entanto, Jesus descartou qualquer entrevero com o craque. "Não tenho nenhum problema com Neymar. Nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores", disse o técnico ao colunista do UOL Mauro Cezar Pereira.

Abel Ferreira

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Inter Imagem: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O português comanda o Palmeiras desde outubro de 2020 e tem contrato até o fim deste ano. O clube paulista, porém, quer renovar com o treinador até o fim de 2027.

Abel já empilhou títulos com o Alviverde e se prepara para disputar o Super Mundial. O português de 46 anos conquistou oito títulos com o clube, dois deles da Libertadores. Neste ano, ele foi vice-campeão paulista e, no momento, ostenta campanha de 100% de aproveitamento na Libertadores e ocupa a vice-liderança do Brasileirão.

A presidente Leila Pereira não teme perder seu treinador para a seleção brasileira: "Em nenhum momento o presidente Ednaldo [Rodrigues, da CBF] me procurou para perguntar sobre o Abel. O Abel continua conosco, ele tem contrato até o final do ano, e vamos em frente", afirmou a dirigente em março.