Sinner considerou abandonar o tênis durante controvérsia sobre doping

(Reuters) - O número um do mundo Jannik Sinner, que está prestes a voltar às quadras depois de uma suspensão de três meses por doping, pensou em abandonar o tênis mesmo quando defendia com sucesso seu título do Aberto da Austrália, mas está voltando com uma nova mentalidade.

Sinner aceitou o banimento de três meses em fevereiro após um acordo com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que havia recorrido à Corte Arbitral do Esporte contra decisão de um tribunal independente em agosto de inocentá-lo.

O italiano testou positivo para o agente anabolizante clostebol que, segundo Sinner, entrou em seu sistema através de um membro de sua equipe de apoio por meio de massagens e terapia esportiva.

Sinner venceu o Aberto da Austrália em janeiro, com o caso da Wada pairando sobre ele, e foi perguntado durante uma entrevista à emissora italiana RAI na terça-feira se ele já havia pensado em desistir do tênis.

"Sim, sim. Lembro que antes do Aberto da Austrália deste ano, eu não estava em um momento muito feliz porque ainda havia o caso de doping", disse Sinner.

"Eu não me sentia muito confortável no vestiário, onde comia. Parecia que alguns jogadores me olhavam de forma diferente e eu não gostava nada disso. E aí eu disse que é pesado viver o tênis dessa maneira."

"Não me sentia confortável e então disse que, talvez depois da Austrália, um pouco de tempo livre, no sentido de fazer uma pequena pausa, me faria bem", completou.

Sinner foi forçado a fazer uma pausa devido à suspensão, mas agora está de volta aos treinos para o Aberto da Itália no próximo mês.

"Aos poucos, estou voltando ao ritmo de treinamento real com um objetivo à minha frente", disse Sinner.

"Às vezes vai muito bem, às vezes há uma queda e não sei por que, então certamente ficarei muito feliz em voltar à quadra. Especialmente em Roma, é um torneio especial para mim, mas certamente entrarei com uma mentalidade um pouco diferente. Sinto falta da competição. Estou certamente muito feliz que esta fase tenha terminado e que estejamos prontos para começar de novo."

(Reportagem de Trevor Stynes)