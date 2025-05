Sem Payet e Lemos, Vasco é recebido com festa no Paraná para enfrentar o Operário

Na noite desta quarta-feira, o Vasco desembarcou no Paraná, onde enfrentará o Operário, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Confira a lista de relacionados do Cruzmaltino, que busca voltar a vencer na temporada após quatro jogos (duas derrotas e dois empates).

O técnico interino Felipe, que assumiu o comando após a demissão de Fábio Carille no último domingo, fez os últimos ajustes na equipe na manhã desta quarta, no CT Moacyr Barbosa. A delegação embarcou na parte da tarde, após o almoço.

Para o embate, o Vasco não poderá contar com o meia Payet e com o zagueiro Mauricio Lemos. Enquanto o francês se encontra em fase final de recuperação após lesão no joelho direito, Lemos está em transição após se recuperar de uma fratura na 12ª costela direita.

A partida está marcada para acontecer às 16h (de Brasília), no estádio Germano Kruger.

Veja os relacionados do Vasco para enfrentar o Operário

Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Phillipe Gabriel

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo

Meio-campistas: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho, Paulinho, Tchê Tchê e Coutinho

Atacante: Garré, Adson, Alex Teixeira, Vegetti, Loide Augusto, Nuno Moreira e Rayan