Sem Memphis e Gustavo Henrique, Corinthians desembarca em São José do Rio Preto para encarar o Novorizontino

O Corinthians já está em Novo Horizonte, para o duelo contra o Novorizontino, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O elenco alvinegro desembarcou na cidade do interior paulista ainda na noite desta terça-feira.

O Timão ganhou dois novos desfalques de peso para o duelo. Um deles é Memphis Depay, que está em tratamento de dois traumas - um no pé direito e um na perna direita - não viajou junto ao restante do elenco e, portanto, será baixa. O holandês sofreu os problemas na derrota para o Flamengo, no último domingo.

O zagueiro Gustavo Henrique, por sua vez, também não foi relacionado para o confronto. O defensor realizou um trabalho de controle de carga nesta terça-feira e também não viajou junto ao elenco.

Por fim, outra ausência para o duelo desta quarta-feira será Rodrigo Garro, que se recupera de uma tendinopatia patelar. A tendência é que o argentino retorne aos trabalhos em campo na próxima semana.

O Corinthians encara o Novorizontino nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Desta forma, a equipe deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Cacá) e Angileri; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

O confronto marcará a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. O treinador foi devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na última segunda-feira e ficou livre para estrear pelo Timão à beira do gramado.