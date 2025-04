Sem diagnóstico pronto, Dorival usa 'legado de Ramón' na Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

Dorival Júnior teve apenas dois dias de treino até sua estreia no comando do Corinthians, que ocorrerá hoje à noite, às 21h (de Brasília), contra o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Pelo pouco tempo entre sua chegada e o primeiro desafio, o 'diagnóstico' completo do elenco ainda não está pronto. Em sua apresentação, Dorival reforçou que ainda precisará de mais alguns dias para identificar os principais problemas do time.

Porém, o que dá para ter certeza que será "contornado" pelo treinador nesta noite é a segurança e a concentração dos atletas.

É muito cedo para a gente ter um diagnóstico mais detalhado e completo. Peço mais alguns dias porque provavelmente eu estaria falando algo que não seria o correto pelo que a equipe vivia. É uma equipe que tem qualidades, já mostrou isso, vive momento de incertezas, uma insegurança natural depois de uma conquista importante e uma caída na sequência. O desafio de quem ganha é manter o mesmo foco e concentração nos jogos seguintes. Não é fácil, falar todo mundo fala, mas em campo é diferente.

Dorival Jr, na apresentação no Corinthians

Diante do cenário de poucas conclusões, o técnico vai optar por manter o "legado" de Ramón Díaz nessa partida da Copa do Brasil. O modelo de jogo deve ser o mesmo adotado pelo argentino anteriormente, com uma ou outra mudança na escalação devido aos desfalques pontuais. O meia Rodrigo Garro é o único que segue fora por tempo indeterminado.

Memphis Depay e Gustavo Henrique são duas baixas confirmadas em Novo Horizonte. O camisa 10 se recupera de dores causadas por pancadas no pé e na perna direita, enquanto o zagueiro está tendo um controle de carga.

Temos comportamentos importantes deixados pela comissão técnica anterior. Parabenizo e reconheço o trabalho desenvolvido. O momento da equipe talvez apague um pouco, mas não pode ser dessa forma, não podemos avaliar pelo último resultado apenas, mas pelo contexto todo.

Não vai ter muita coisa diferente, só quero um resgate daquilo que os jogadores já realizaram ao longo desse ano. Vamos esquecer o recorte dessas últimas apresentações.

Dorival Jr

Veja a lista de relacionados do Timão

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro

Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, Mana e Matheuzinho

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez

Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Héctor Hernández, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto