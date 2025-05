Sem cinco titulares, Flamengo divulga lista de relacionados para duelo contra o Botafogo-PB

Nesta quarta-feira, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Botafogo-PB, válido pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro encara a equipe paraibana nesta quinta, no Castelão de São Luís, às 20h (de Brasília).

A novidade foi a ausência do atacante Pedro, dos meio-campistas Arrascaeta e De la Cruz e do goleiro Rossi, todos poupados pelo técnico Filipe Luís devido ao controle de carga.

Já o lateral esquerdo Alex Sandro, que teve constatado um edema muscular na região posterior da coxa esquerda no dia 17 de abril, permanece fora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Confira a lista completa de relacionados do Rubro-Negro para o jogo da Copa do Brasil

Goleiros: Dyogo Alves, Léo Nannetti e Matheus Cunha

Zagueiros: Cleiton, Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira

Laterais: Ayrton Lucas, Guillermo Varela e Wesley

Meio-campistas: Allan, Erick Pulgar, Gerson, Joshua e Matheus Gonçalves

Atacantes: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Luiz Araújo, Michael e Plata