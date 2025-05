São Paulo vira sobre o Atlético-MG e ingressa no G8 do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, em Cotia, o São Paulo venceu o Atlético-MG de virada por 2 a 1, pela oitava rodada do Brasileirão sub-20. O Galo inaugurou o marcador com gol de Pascini, porém viu o Tricolor reverter o placar com tentos de Paulinho e Felisberto.

Desta maneira, diante a vitória em casa, o São Paulo chegou aos 12 pontos e pulou para a oitava colocação do Brasileirão da categoria. A equipe paulista volta a vencer após tropeçar nas últimas duas rodadas. O Atlético-MG, por sua vez, caiu para o 17º lugar, com sete unidades somadas.

O São Paulo retorna aos gramados neste sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe o Flamengo de Guarulhos, pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão sub-20. Já a equipe mineira, na próxima quarta-feira (7), às 16h, recebe o Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão sub-20.

Os gols do duelo

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 6 minutos da etapa inicial em Cotia. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do campo de ataque, a defesa do São Paulo afastou e, de fora da área, Pascini acertou um foguete no ângulo esquerdo.

Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, o São Paulo deixou tudo igual. A arbitragem assinalou uma penalidade em Felipe, e Paulinho assumiu a cobrança. O são-paulino não desperdiçou e balançou as redes.

A virada do São Paulo saiu 24 minutos do segundo tempo. Igor Felisberto, livre de marcação, completou de cabeça um cruzamento da esquerda e virou o marcador a favor do Tricolor.