São Paulo sediará torneio WTA 250 em setembro de 2025

A empresa IMM, responsável pela organização do Rio Open, confirmou nesta quarta-feira a realização do São Paulo Open de Tênis (SP Open). O evento marca o retorno do Brasil ao calendário de elite do tênis feminino após quase uma década. O torneio do circuito WTA 250 está agendado para os dias 6 e 14 de setembro de 2025, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A competição será disputada em quadra rápida e contará com 32 tenistas na chave principal, 24 atletas no qualificatório e 16 duplas. A fase de qualificação ocorrerá nos dias 6 e 7, e a chave principal será disputada entre os dias 8 e 14 de setembro.

Esta será a maior competição feminina de tênis realizada em São Paulo desde o ano 2000 e o primeiro evento WTA de elite no país desde 2016. A data do torneio pertence à IMG e à Mubadala Capital, que a cederam para a IMM organizar o SP Open em parceria com o Instituto Cosme Tadeu (ICT).

O CEO da IMM, Alan Adler, afirmou que o torneio é fruto de uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e empresas patrocinadoras. Ele destacou a intenção de consolidar o SP Open como um dos principais eventos esportivos da América do Sul.