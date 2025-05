São Paulo renova contrato com Cédric Soares; veja duração do novo vínculo

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com Cédric Soares. O lateral direito português, que tinha vínculo até 30 de abril, agora permanecerá no clube até o fim de 2027.

Cédric Soares desembarcou no Brasil em janeiro. Inicialmente, o atleta usaria as instalações do CT da Barra Funda para readquirir sua melhor forma após ficar quase um ano sem disputar uma partida oficial, mas acabou assinando um contrato curto com o São Paulo para provar que estava apto a performar em alto nível e, quem sabe, retomar sua carreira.

O Campeonato Paulista foi um grande teste para Cédric Soares e, embora não tenha sido utilizado nas primeiras rodadas, posteriormente acabou ganhando oportunidades e conquistando a comissão técnica de Luis Zubeldía.

"Estou muito feliz pela renovação até 2027. Acima de tudo, é um orgulho continuar num clube como o São Paulo. Tenho um carinho muito especial no meu coração pelo clube, porque fui acolhido aqui. Criei uma ligação muito forte com os torcedores e com o grupo desportivo. Por isso, quero continuar a minha jornada aqui. Estou contente e agradeço aos meus companheiros, ao treinador pelas oportunidades e aos diretores por acreditarem em mim. Mas, além disso, principalmente aos torcedores que são especiais e me apoiam. O apoio deles tem sido incrível", comemorou o jogador.

Ao longo do tempo Cédric Soares se consolidou como titular na lateral direita, aproveitando a queda de rendimento de Igor Vinícius, e até agora tem lidado bem com o calendário insano de jogos do futebol brasileiro, participando de 16 das 17 partidas do São Paulo desde que chegou.

"Esta renovação até 2027 é o resultado do bom trabalho desempenhado tanto pelo jogador dentro de campo como pelo clube na busca criativa por alternativas para reforçar o time. Cédric chegou ao São Paulo e, com humildade e competência, se estabeleceu como um jogador importante no elenco. Estamos felizes com sua permanência", afirmou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

"O comprometimento demonstrado no dia a dia, a assiduidade nos jogos e o rendimento apresentado dentro do campo não nos deixam dúvidas de que o Cédric, em pouco tempo, se tornou uma peça importante do nosso projeto esportivo", completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.