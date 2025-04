São Paulo é favorito ao título da Copa do Brasil? Comentaristas opinam

O São Paulo venceu o Náutico no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e encaminhou a classificação. No Fim de Papo, Alicia Klein, Bira e Renan Teixeira avaliaram se a equipe tricolor tem chances reais de título na competição.

Renan: Favoritismo depende da prioridade

Vejo alguns times mais fortes que o São Paulo na Copa do Brasil. Claro que no mata-mata, a chance aumenta muito. A chance de êxito de passar de fase, por circunstâncias diversas, é maior do que [vencer] um campeonato de regularidade, como o Brasileiro. Dependendo da prioridade do São Paulo, é possível, mas não favorito.

Renan Teixeira

Alicia: São Paulo tem vantagem sobre Fla, Palmeiras, Botafogo e Flu

Não vejo o São Paulo como favorito, mas como candidato. O São Paulo tem possibilidade de chegar ao título no mata-mata muito mais do que no Brasileiro, com um elenco tão curto. O São Paulo tem uma vantagem em relação a Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, que é ter o meio do ano para descansar e recuperar atletas. Alguns times podem se beneficiar disso.

Alicia Klein

Bira: Copa do Brasil não é tão fácil

Se tem uma chance de título esse ano é a Copa do Brasil, mais pela Libertadores e Brasileiro. Justamente pelos jogos mais duros, calendário, viagem, elenco curto. Isso pode atrapalhar. Mas vale lembrar que temos um início de terceira fase complicado para os chamados favoritos. Não é uma competição tão fácil de jogar.

Bira

