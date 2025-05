Santos x CRB: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Santos inicia sua jornada na Copa do Brasil nesta quinta-feira, contra o CRB, pelo jogo de ida da terceira fase. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 18h (de Brasília).

Campeão da Série B no ano passado, o Santos fará a sua estreia na Copa do Brasil de 2025. O time, porém, vive momento conturbado. No Campeonato Brasileiro, a equipe está na vice-lanterna, com apenas quatro pontos em seis jogos.

A partida marca a estreia de Cléber Xavier no comando técnico do Santos. O treinador, ex-auxiliar de Tite, foi apresentado nesta quarta-feira e substitui Pedro Caixinha, demitido pelo clube praiano há pouco mais de duas semanas.

Para o confronto, o novo comandante santista conta com uma vasta lista desfalques, começando por Neymar. O camisa 10 se recupera de lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e segue de fora. Além do craque, Barreal e Gabriel Bontempo também tratam problemas musculares.

O volante Zé Rafael e o atacante Yeferson Soteldo também são desfalques. Ambos estão em transição física após se recuperarem de lesões. O venezuelano, inclusive, ainda treina sem contato com o elenco.

Do outro lado, o CRB mira voltar a vencer após tropeçar nas últimas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alagoana iniciou a competição com três vitórias seguidas, mas perdeu para o Athletico-PR e empatou com o Paysandu nos embates mais recentes.

O técnico Eduardo Barroca não terá o lateral direito Hayner à disposição. Emprestado ao CRB, o defensor pertence ao Santos e não poderá entrar em campo.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X CRB

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 1º de maio (quinta-feira)



Horário: às 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)



VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

SANTOS: Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Veron, Tiquinho e Guilherme.



Técnico: Cléber Xavier.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Fernando Henrique, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho e Breno Herculano.



Técnico: Eduardo Barroca.