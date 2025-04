Renato Gaúcho cita fala de Mano Menezes: "O Brasil não tem mais jogadores decisivos"

Nesta terça-feira, o Fluminense recebeu o Aparecidense-GO e venceu por 1 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A torcida vaiou o resultado, mas Renato Gaúcho comentou a situação, resgatando uma fala de Mano Menezes, ex-técnico do Tricolor das Laranjeiras.

VEENCE O FLUMINENSE! KENO MARCA E O FLU SAI EM VANTAGEM NA TERCEIRA FASE DA @CopaDoBrasilCBF! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/PeNR2NF2RZ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2025

"Eu concordo plenamente com o Mano Menezes quando ele disse que nós estamos em uma geração no Brasil que não tem mais jogadores que decidem a qualquer momento. Temos que ficar ligados nisso. A gente vem trabalhando, mesmo não tendo muito tempo de trabalho, porque o desgaste é muito grande. No fim de semana, vamos pegar o Sport que não se desgastou durante a semana. Então, eu troco peças para ter sangue novo e dar oportunidade para todo mundo", disse Renato Gaúcho.

O treinador também comentou sobre a lesão sofrida pelo centroavante Germán Cano, que precisou deixar o gramado de maca após um choque no joelho.

"Eu não falei com o Cano, ainda não conversei com o departamento médico. Precisamos esperar 24 horas, para ver se vai precisar fazer algum exame e ver realmente o que ele tem. Conhecemos os jogadores que temos na base, mas agora o que deve ser feito é aguardar para ver o resultado do Cano", afirmou o treinador.

O Fluminense receberá o Sport neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado da competição, com dez pontos conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas.