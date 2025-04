Real Madrid faz jogo duro, e Carlo Ancelotti não deve assumir a Seleção

O italiano Carlo Ancelotti não deve ser o próximo treinador da Seleção Brasileira. A negociação chegou a estar em estado avançado, mas o técnico não conseguiu chegar a um acordo para se desligar do Real Madrid, melando as tratativas mantidas com a CBF.

No último dia 28 de março, após apenas 16 jogos, Dorival Júnior foi demitido do comando da Seleção Brasileira. A CBF, presidida por Ednaldo Rodrigues, decidiu tentar a contratação de Carlo Ancelotti novamente, mas o acerto, antes iminente, está distante.

O italiano tem vínculo com o Real Madrid até junho de 2026 e desejava receber a verba rescisória por seu último ano de contrato. Já a diretoria do clube entendia que, ao liberá-lo de forma antecipada para assumir a Seleção, não precisaria pagar o valor correspondente ao último ano de compromisso.

A situação em torno do desligamento de Carlo Ancelotti do Real Madrid levou a um impasse, de acordo com informação publicada pelo jornal As, da Espanha. O treinador italiano ainda teria uma proposta milionária de uma equipe do futebol da Arábia Saudita.

Com o insucesso na tentativa de contratar Ancelotti, a principal opção da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira é Jorge Jesus. Nesta terça-feira, comandado pelo português, o Al-Hilal perdeu do Al-Ahli e acabou eliminado na semifinal da Champions da Ásia.

Ainda em busca de um técnico, a Seleção tem 21 pontos e ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Nas próximas duas rodadas da seletiva, o Brasil entra em campo para enfrentar Equador (5 de junho) e Paraguai (10 de junho).