Rafael Sóbis: 'pessoal achava que eu era bom, por isso fui jogar fora'

Ex-atacante e hoje comentarista, Rafael Sóbis disse que se considerava um jogador médio no futebol, 'nem perto de ser craque', segundo suas próprias palavras.

O que aconteceu

O ex-atacante concordou com as sinceras palavras de Mano Menezes em relação ao nível atual do futebol brasileiro. "Vamos ser realistas: o nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas", disse o treinador gremista após empate com o Vitória.

Sóbis fez uma autoavaliação de sua época como atleta e também se colocou como um jogador médio, apesar do protagonismo que teve ao longo da carreira, especialmente por Inter, Cruzeiro e Fluminense. A declaração foi dada durante participação na 4D TV, canal de esportes do Rio Grande do Sul, em papo com a apresentadora Mauri Dorneles.

Rafael Sóbis: É isso aí, o Brasil está cheio de jogadores médios. Eu me considerava um jogador médio, por quê? Porque os bons vão embora.

Apresentadora: Mas tu também foi embora.

Rafael Sóbis: Mas naquela época achavam que eu era bom [risos]. O pessoal achou que eu era bom e aí eu fui embora. Eu me achava bom, mas nunca me achei craque. Era um cara que batalhava, que se identificava, que fazia a função que tinha que fazer, eu era sempre muito para o time. Às vezes eu fazia um gol ou outro, mas não me achava nem perto de ser craque. Eu fui um mediano que conseguiu ir embora...

Ídolo do Internacional, Rafael Sóbis conquistou duas vezes a Copa Libertadores pelo time gaúcho, em 2006 e 2010, ambas sendo protagonista. Ele ainda levantou troféus como o Brasileirão de 2012, pelo Flu, e a Copa do Brasil, pelo Cruzeiro, em 2017 e 2018, sendo artilheiro da competição na primeira conquista.

Fora do Brasil, Sóbis defendeu Betis-ESP (2006-2008), Al-Jazira-EAU (2008-2012) e Tigres-MEX (2015-2016). Pelo time mexicano, o ex-atacante conquistou o campeonato nacional na temporada 2015/16, sendo o líder de assistências do torneio. Fez ainda oito jogos pela seleção brasileira entre 2006 e 2008.