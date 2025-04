Quem é Cleber Xavier? Conheça a carreira do novo técnico do Santos

Depois de encontrar dificuldades no mercado, o Santos decidiu apostar em Cléber Xavier para o comando técnico. O profissional de 61 anos chega para a sua primeira experiência como treinador principal.

O comandante fez toda a sua carreira como auxiliar de Tite. Eles se conheceram no Grêmio, onde Cleber trabalhava como técnico nas categorias de base - antes, também passou pelo Internacional.

No futebol profissional, foram 24 anos sendo o braço direito de Tite, que decidiu fazer uma pausa na carreira por problemas de saúde.

Neste período, passaram por Grêmio, São Caetano, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, Al Ain, Internacional, Al Wahd, Seleção Brasileira e Flamengo.

Cleber Xavier e Tite durante Brasil x México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2028

Eles ostentaram uma vasta lista de títulos: um Gaúcho e uma Copa do Brasil pelo Grêmio; uma Sul-Americana e um Gaúcho pelo Inter; dois Brasileirões, uma Libertadores, um Mundial, um Paulista e uma Recopa pelo Corinthians; um Carioca pelo Flamengo; e uma Copa América pela Seleção.

O Flamengo foi o último clube da dupla. Após a diretoria carioca decidir demiti-los, em setembro de 2024, Cleber Xavier decidiu que era hora de seguir carreira solo.

Após sete meses, então, surgiu o convite do Santos. O clube paulista vive situação delicada na temporada e aposta no ex-auxiliar para se reerguer. No Campeonato Brasileiro, o Peixe amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).

O que esperar?

Em recente entrevista ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, Cleber Xavier explicou como pretende gerir as suas equipes. Com Tite, ele tinha a responsabilidade de armar o sistema defensivo, mas garantiu que pretende aplicar um futebol vertical e agressivo, pressionando alto.

"Eu quero um time vertical, de ataque vertical. Que seja agressivo, flexível na forma de atacar e que atinja rápido o campo adversário. Não gosto de um jogo direito, de bola longa. Às vezes é necessário, mas eu gosto de um jogo construído em parte ofensiva. Em parte defensiva, tem que ser organizado e que pressione alto, que roube o mais rápido possível a bola. Tem que saber trabalhar de todas as formas. Independente de qual desenho, ser vertical e buscar o ataque o mais rápido possível. Ser um time agressivo e que busque a vitória. O futebol moderno pede muito dessa intensidade"

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite.

No acordo, não há qualquer previsão de inclusão de Tite no projeto. O ex-técnico da Seleção Brasileira chegou a ser procurado pelo Santos e a negociar com o Corinthians recentemente, mas decidiu interromper a carreira como treinador para cuidar da saúde.

O último treinador do Alvinegro Praiano foi Pedro Caixinha, dispensado no último dia 14 de abril, após comandar o time em 17 partidas.