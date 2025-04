PVC: Ancelotti ficou furioso com vazamentos sobre a seleção brasileira

Carlo Ancelotti ficou furioso com o vazamento de informações da negociação com a CBF antes de dizer "não" para a entidade, revelou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Ancelotti ficou furioso pelos vazamentos.

O Ednaldo disse que o Rodrigo Caetano ia cuidar disso e não foi ele que cuidou. Quem estava cuidando disso e estava vazando o nome o tempo inteiro era o Diego Fernandes, que é o parceiro do Neymar.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista destacou que ambos os agentes envolvidos na negociação com Ancelotti têm relação com Neymar & Cia.

Qual é o currículo do Diego Fernandes? Ter tirado foto com a Viola Davis e ter participado na negociação do Ancelotti. Ele e o Pepe Costa, que era o faz-tudo do Messi. Ou seja, são dois caras próximos da família Neymar. Foram esses caras que foram negociar, e esses nomes vazaram desde o início.

No dia que o Real Madrid perde para o Arsenal, vaza o nome do Diego Fernandes e aí começa a vazar um monte de informação na imprensa espanhola. E a informação com a qual eu trabalho é que o Ancelotti ficou furioso que a cada passo dado, surgia a informação na imprensa.

Paulo Vinícius Coelho

CBF mira em Jorge Jesus

A alternativa imediata e mais viável volta a ser Jorge Jesus, alvo que era prioritário inicialmente na CBF e se tornou secundário pela corrida pelo italiano. Agora, o técnico português passa a ser o principal alvo.

Segundo o colunista do UOL Rodrigo Mattos, há um empecilho a ser tirado do caminho: o treinador português ficou extremamente incomodado de ter sido deixado como segunda opção na seleção.

Desde a saída de Dorival Jr, a CBF já tinha mantido conversas com Jesus, seja diretamente com ele ou por seu empresário. Houve contato direto entre o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues e o técnico. Até que a negociação com Ancelotti esquentou e essa relação esfriou.

