Pôster do UFC 316 destaca disputas pelos títulos peso-galo masculino e feminino; veja

Às vésperas da realização do UFC 315, a entidade presidida por Dana White já promove a edição de número 316. Nesta terça-feira (29), inclusive, o Ultimate utilizou suas redes sociais para divulgar o pôster oficial do evento, que terá duas disputas de título como atrações principais e será sediado em Newark (EUA), no dia 7 de junho.

Por sinal, os dois confrontos de maior importância do card, válidos pelos cinturões peso-galo (61 kg) masculino e feminino, ganharam destaque na arte promocional do UFC 316 (veja abaixo ou clique aqui). A revanche entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley aparece na parte superior do pôster, enquanto o aguardado duelo entre Julianna Peña e Kayla Harrison surge mais abaixo.

Merab e Kayla favoritos

Na abertura dos mercados das bolsas de apostas para as duas lutas principais do UFC 316, o campeão Merab Dvalishvili e a desafiante Kayla Harrison despontaram como franco favoritos. O georgiano, inclusive, já venceu Sean O'Malley anteriormente, em setembro do ano passado, justamente quando conquistou o cinturão até 61 kg masculino do Ultimate.

Por sua vez, a judoca bicampeã olímpica chega para o duelo contra a campeã Julianna Peña sem ter um grande histórico na principal organização de MMA do mundo. Mesmo assim, com apenas duas lutas disputadas no UFC, a ex-estrela da PFL surge como ampla favorita diante da americana de ascendência venezuelana muito por conta da expectativa e do domínio que já demonstrou diante de suas adversárias durante grande parte de sua carreira.

Esquadrão Brasileiro

Como já é de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará em peso em mais um evento numerado do Ultimate. Até o momento, já estão confirmados no card do UFC 316 os seguintes lutadores tupiniquins: Vicente Luque, Johnny Walker, Ariane Lipski e Bruno Bulldog, que terão como adversários, respectivamente, Kevin Holland, Azamat Murzakanov, Wang Cong e Joshua Van.

