Por que nenhum clube brasileiro consegue tirar André Jardine do México?

Do UOL, em Santos (SP)

Vários clubes brasileiros tentaram, mas não conseguiram tirar André Jardine do América (MEX).

O que aconteceu

André Jardine já recusou algumas propostas do Brasil. O contrato no América vai até 2027.

Mais do que salário e multa rescisória altos, Jardine está feliz com o projeto no América. Ele é bicampeão mexicano.

Botafogo, Corinthians e Santos procuraram André Jardine neste ano. Anteriormente, o Inter teve interesse. O Vasco buscou o treinador quando ele ainda estava no San Luis.

Jardine recusou até a seleção do México. Quem trabalha com ele afirma que só um projeto "muito bom" o tiraria do país.

Os últimos contatos foram com Corinthians e Santos neste mês de abril. Para ambos os clubes paulistas, a resposta foi de agradecimento e honra com o "não" no fim.

Aos 45 anos, Jardine chegou no América em 2023 e já conquistou seis títulos. Antes de chegar ao México, ele dirigiu a seleção brasileira no ouro olímpico em 2020.