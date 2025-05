Palmeiras vence o Ceará no Castelão e abre vantagem na Copa do Brasil

O Palmeiras estreou com vitória na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. O time de Abel Ferreira bateu o Ceará, por 1 a 0, e abriu vantagem na terceira fase da competição. O zagueiro Gustavo Gómez anotou o único gol do jogo que aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e garantiu o sexto triunfo palmeirense seguido como visitante nesta temporada.

Com este resultado, o Verdão também derrubou uma invencibilidade de oito meses do Vozão no Castelão. O último revés do time cearense, como mandante, havia sido pela Série B, em agosto de 2024. A equipe alviverde leva a vantagem para o jogo de volta, que está marcado para acontecer no dia 22 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30 (de Brasília).

No fim de semana, ambos os clubes voltam as atenções à disputa do Brasileirão novamente. Pela sétima rodada, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16 horas de domingo. No sábado, o Ceará recebe Vitória, às 18h30, no Castelão.

O jogo

Primeiro tempo

O Palmeiras arriscou a primeira finalização do jogo aos 30 segundos, em um chute de fora da área de Facundo Torres, que ficou para fácil defesa de Fernando Miguel. O Ceará teve uma chegada perigosa aos quatro. Galeano recebeu cruzamento na segunda trave, mas viu Vanderlan cortar com precisão dentro da pequena área. Aos 12, Gustavo Gómez recebeu cruzamento de Estêvão após escanteio e mandou por cima da meta de Fernando Miguel.

Na sequência, o Ceará saiu em contra-ataque pela direita. Lucas Mugni avançou e cruzou para Galeano, que invadiu a área, mas viu Weverton chegar antes e fazer a defesa. Aos 18 minutos, o Vozão teve uma finalização perigosa. Depois de cobrança de escanteio, a boa ficou viva na área, Felipe Anderson afastou mal, Pedro Henrique pegou a sobra e mandou perto do gol palmeirense. Dois minutos depois, Estêvão levantou a bola na área em cobrança de falta em direção a Vitor Roque, mas o camisa 9 não chegou para finalizar.

O jogo seguiu bem truncado, com bastante disputa física no meio-campo até cerca dos 30 minutos. O Ceará vacilou na saída de bola, Emi Martínez aproveitou e tocou para Vitor Roque, que bateu para fora. Encarando um jogo difícil, o Verdão abriu o placar aos 34. Estêvão cobrou falta pela esquerda, na cabeça de Gómez, que cabeceou firme para o fundo do gol. Minutos depois, Emi Martínez arriscou de fora da área e mandou por cima do travessão.

Aos 42, Felipe Anderson soltou uma pancada para o gol, a bola desviou na zaga e Fernando Miguel se esforçou para defender. Nos acréscimos, o Ceará pressionou buscando o empate. Matheus Bahia surgiu pela esquerda e bateu cruzado para o gol. A bola desviou e Weverton rebateu para escanteio.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras teve chance perigosa aos quatro depois de Estêvão ser derrubado na entrada da área. Na cobrança da falta, a Cria da Academia mandou em cima da barreira. A resposta do Ceará veio em seguida, aos seis. Pedro Raul recuperou a bola de Evangelista e finalizou de fora da área. Weverton deu rebote e Galeano chegou batendo para o gol, mas o goleiro palmeirense se recuperou e travou o atacante no chute.

O Vozão buscava o empate. Lucas Mugni, aos 12, tentou de fora e mandou por cima. Três minutos depois, a equipe da casa chegou bem tocando a bola na área. Pedro Raul acionou Pedro Henrique, que invadiu a área e viu Vanderlan chegar antes para afastar o perigo. Por volta dos 20, Mugni, novamente, finalizou perto do travessão. Aos 27, Paulinho recebeu de Evangelista, finalizou cara a cara com Fernando Miguel, que fez a defesa.

A equipe alviverde conseguiu controlar a vantagem na segunda etapa, enquanto o Ceará tentava o empate, mas tinha dificuldades de levar perigo. Aos 38, Lourenço tentou de longe, mas mandou em cima do gol. Nos acréscimos, o Ceará teve bola levantada na área, Galeano tentou desviar, mas Weverton chegou antes.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ 0X1 PALMEIRAS

Data: 30 de abril de 2025, quarta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Lucas Mugni, Pedro Henrique e Willian Machado (Ceará); Estêvão, Giay, Emiliano Martínez e Mauricio (Palmeiras)



Gol: Gustavo Gómez, aos 34 minutos do 1°T (Palmeiras)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Lelê) e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Guilherme).



Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez (Richard Ríos), Lucas Evangelista e Felipe Anderson (Allan); Facundo Torres (Piquerez), Estêvão (Paulinho) e Vitor Roque (Mauricio).



Técnico: Abel Ferreira