Palmeiras tem Estêvão e Vitor Roque titulares para estreia na Copa do Brasil; veja escalações

O Palmeiras está escalado para sua estreia na Copa do Brasil que acontece nesta quarta-feira, contra o Ceará. O duelo de ida da terceira fase da competição acontece partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira escalou um time com mudanças em relação ao último jogo, com as entradas de Bruno Fuchs, Vanderlan, Lucas Evangelista, Estêvão e Vitor Roque na equipe titular.

Além disso, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno do zagueiro Murilo entre os relacionados. O atleta recuperou-se de lesão na coxa esquerda e começa no banco de reservas.

Sendo assim, o Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

O Verdão ainda não conta com Marcos Rocha Raphael Veiga, Mayke e Bruno Rodrigues, todos em processo de transição física. Micael, com entorse no tornozelo, também segue como baixa.

Do outro lado, o Ceará, do técnico Léo Condé, vai a campo com: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

O Vozão não conta com o meia Rômulo, emprestado pelo Palmeiras. Por questões contratuais, não pode atuar contra o Verdão. Os atacantes Aylon e Bruno Tubarão, além do goleiro Bruno Ferreira, lesionados, completam os desfalques.

Se de um lado o Palmeiras faz sua estreia nesta edição da competição, o Ceará disputa seu terceiro jogo. Antes disso, a equipe do Vozão passou por Sergipe e Confiança, sendo este último nos pênaltis.

A terceira fase da Copa do Brasil é decidida em jogos de ida e volta. O segundo jogo está marcado para acontecer no dia 22 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.

O trio de arbitragem de campo será composto pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE) e pelos Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) estará responsável pelo VAR.