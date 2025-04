Palmeiras é único dos gigantes de SP com superávit em 2024; veja números

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras foi o único dos quatro times grandes de São Paulo a fechar o seu balanço financeiro de 2024 com superávit.

Alviverde no verde

O último exercício do clube presidido por Leila Pereira registrou um resultado positivo de R$ 198,1 milhões. O valor representa a diferença entre receitas e despesas no período entre janeiro e dezembro.

As finanças do Palmeiras superam, com folga, a de seus rivais estaduais: todos tiveram déficit que ultrapassaram os R$ 100 milhões em 2024.

O São Paulo é quem teve os piores resultados: o Tricolor divulgou um déficit de R$ 287,6 milhões e ampliou a dívida total para a casa dos R$ 968,2 milhões.

O Corinthians também apresentou resultados no vermelho, com saldo negativo de R$ 181,7 milhões em 2024. O alvinegro vive grande crise financeira e acumula débitos que alcançam os R$ 2,5 bilhões.

Por fim, o Santos fecha a lista dos grandes paulistas que gastaram mais do que ganharam nos últimos meses. Em abril, a gestão do presidente Marcelo Teixeira anunciou R$ 105,2 milhões de déficit no ano que esteve na Série B.

Somados, os três rivais do Palmeiras acumularam R$ 574,5 milhões de prejuízo. O alviverde, inclusive, vem multiplicando sua receita e realizando investimentos pesados — como, por exemplo, nas contratações de Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres.

Os últimos meses também foram bons para os cofres do clube, que obteve lucro de R$ 159,5 milhões somente entre janeiro e fevereiro — apenas com a negociação de atletas, houve faturamento de R$ 256,9 milhões.