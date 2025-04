Palmeiras marca no fim, vence o Grêmio e mantém liderança do Brasileiro sub-20

O Palmeiras manteve a liderança do Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Verdão visitou o Grêmio e venceu por 2 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), com direito a gol nos minutos finais. O duelo foi válido pela oitava rodada do torneio.

Com o resultado, o time alviverde foi a 17 pontos e se isolou na liderança do torneio, com um ponto a mais que o vice-líder Athletico-PR. O Grêmio, por sua vez, figura na 15ª colocação, com nove unidades.

Hoje também tem #CriasDaAcademia defendendo o manto! ?? ? #DiaDePalmeiras

? Grêmio x Palmeiras

? @Brasileirao Sub-20

? CT Hélio Dourado

? 15h pic.twitter.com/cdRTEfCQhN ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 30, 2025

O Palmeiras vira a chave e passa a focar no duelo contra o Referência, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria. O Grêmio volta a campo no mesmo dia, contra o Ivoti, pelo Gaúcho sub-20.

A equipe alviverde abriu o placar da partida logo aos cinco minutos do primeiro tempo e foi para o intervalo com a vitória parcial. No entanto, o Tricolor Gaúcho chegou ao empate no início da etapa final, aos dez minutos. O Palmeiras não desistiu, voltou à frente do marcador, aos 44, e saiu de campo com os três pontos.