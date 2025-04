Palmeiras estreia na Copa do Brasil contra o Ceará apegado a série invicta como visitante

O Palmeiras começa sua jornada na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Às 19h30, visita o Ceará na Arena Castelão. É o único duelo entre dois times da Série A nesta fase da competição, a que mais paga no futebol brasileiro, com premiação mais de R$ 100 milhões para o campeão.

Será a quinta vez que Palmeiras e Ceará se enfrentam pela Copa do Brasil. O time paulista levou a melhor em três ocasiões, em 1997, 1998 e 2020, enquanto os cearenses saíram vitoriosos apenas uma vez, em 1994.

O Palmeiras faz o duelo de ida ciente da necessidade de realizar uma boa apresentação para ter tranquilidade de decidir a classificação na partida de volta, marcada para o dia 22 (quinta-feira), no Allianz Parque.

"Temos que entrar e competir outra vez", disse o técnico Abel Ferreira. "Vamos fazer o que sempre fizemos, descansar o máximo possível, manter as nossas rotinas para tomar as melhores decisões."

Jogar fora de casa é notícia boa para o Palmeiras, que tem aproveitamento melhor como visitante do que como mandante nesta temporada. O time perdeu o último jogo que fez no Allianz Parque - derrota para o Bahia por 1 a 0 - e ganhou os últimos cinco longe de seus domínios.

O plano é alcançar seis vitórias consecutivas como visitante, o que não consegue desde abril e junho de 2022. A atual série inclui triunfos sobre Sporting Cristal, do Peru, Sport, Internacional, Fortaleza e Bolívar, da Bolívia.

O time de Abel Ferreira está invicto há 16 jogos como visitante - são 13 vitórias e três empates. É a maior sequência sem derrotas do clube fora de casa desde o período entre novembro de 1995 e maio de 1996, quando registrou 21 partidas sem derrota.

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras ergueu os troféus em 1998, 2012, 2015 e 2020 e busca vaga nas oitavas de final do torneio pela 27ª vez.

CEARÁ X PALMEIRAS

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Rodrigo Jose Pereira de Lima(PE).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.