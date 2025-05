Osasco São Cristóvão Saúde luta pelo hexacampeonato da Superliga feminina nesta quinta-feira

Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Sesi Bauru nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo seu sexto título da Superliga feminina 24/25. A equipe comandada pelo técnico Luizomar entra em quadra motivada para levantar o terceiro troféu consecutivo na temporada após as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa Brasil. Curiosamente, nas duas finais, o adversário foi o time do interior paulista.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV2 e do canal oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, mas sem imagens. A plataforma de streaming da Volleyball World, a VBTV (vb.tv), também transmite a partida do time osasquense.

"Tenho falado com as meninas, ao longo da temporada, para que desfrutem cada momento. Tivemos uma Superliga que, acredito, foi uma das mais disputadas da história e é um privilégio estar nesta final. Trabalhamos e lutamos muito por isso e seguiremos desta forma nessa partida decisiva", disse o técnico Luizomar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Osasco Voleibol Clube (@osascovoleibolclube)

"O principal ponto desse time é a força do grupo. Formamos uma equipe muito unida, que soube se superar nos momentos difíceis e crescer a cada conquista. Além de juntas, temos um elenco diferenciado, o qual o Luizomar soube trabalhar e usar as peças de acordo com o que cada uma tinha de melhor", comentou Camila Brait, que estava em quadra no último título osasquense da Superliga, conquistado na temporada 2011/12. Os outros quatro títulos da Superliga foram nas temporadas 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2009/2010.

Ativações para a torcida e público em Osasco e em São Paulo

O Osasco Voleibol Clube preparou uma série de ativações para o dia decisivo, entre elas, uma casa onde receberá público, apoiadores e convidados e um telão no ginásio José Liberatti, onde os torcedores que não conseguiram ingresso para a partida poderão se reunir e enviar boas energias para a equipe.

A Casa Osasco é um espaço localizado a 50 metros do portão principal do ginásio do Ibirapuera. Fica na rua Manuel da Nóbrega, 1200, onde, a partir das 11h, os torcedores poderão fazer um "esquenta" para a final. O departamento de marketing do clube promoverá a distribuição de brindes, além de contar com a presença de ex-atletas, DJ, animador de torcida e de Ozy, o OsasCÂO, o mascote do time. Existe a possibilidade de membros da comissão técnica, como o treinador Luizomar, e alguns jogadoras também marcarem presença no período da manhã.

A festa também está garantida no ginásio José Liberatti. Os portões estarão abertos aos torcedores antes do jogo, às 14h15. A entrada é grátis e mesmo quem não reservou ingresso on-line, poderá entrar até a lotação completa.