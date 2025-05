Operário x Vasco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Vasco da Gama volta a campo na tarde desta quinta-feira para enfrentar o Operário-PR, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, será a primeira entre as duas equipes na busca pela vaga. O jogo da volta será no dia 20, em São Januário. A bola vai rolar a partir das 16 horas, de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere e Sportv.

??? O próximo jogo do Gigante da Colina é válido pela Copa do Brasil ? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/HRcNXHkb1E ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 28, 2025

A Copa do Brasil é uma oportunidade para as duas equipes apagarem as más campanhas no Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de derrota para o Cruzeiro, o que fez a equipe cair para a 11ª posição na tabela e levou à demissão do técnico Fábio Carille. Na partida desta quinta, o ex-lateral Felipe Maestro assumirá interinamente.

As dificuldades vascaínas, principalmente ofensivas, ficam evidenciadas pelo retrospecto de 270 minutos sem marcar gols e um jejum de quatro partidas sem vitória. Para a partida desta quinta, Felipe terá o retorno de Lucas Piton e Adson, poupados contra a Raposa. Outra novidade entre os relacionados é o volante Tchê Tchê, que ficou duas semanas sem atuar por conta de problemas particulares. Já o zagueiro Maurício Lemos e o meia Dimitri Payet seguem se recuperando de problemas físicos e não viajaram para o Paraná.

A campanha do Operário na Série B também não é boa e o time também não vence há quatro rodadas. O Fantasma vem de derrota para o Coritiba no último sábado, no Couto Pereira.

Vasco e Operário se enfrentaram apenas em quatro jogos oficiais, todos pela Série B, em 2021 e 2022. O retrospecto é de equilíbrio, com duas vitórias para cada lado.

FICHA TÉCNICA



OPERÁRIO-PR X VASCO-RJ



Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)



Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

OPERÁRIO: Elias, Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano;



Jacy, Índio, e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo), Vinícius Mingotti e Allano



Técnico: Bruno Pivetti

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Tchê Tchê) e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti



Técnico: Felipe Maestro (Interino)