Onde vai passar CSA x Grêmio pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

CSA e Grêmio se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Grêmio se classificou nos pênaltis. Na estreia na Copa do Brasil, o Tricolor superou o São Raimundo nas penalidades, enquanto na segunda rodada a vítima foi o Athletic.

A equipe gaúcha tenta se reerguer na temporada e vem de cinco jogos seguidos sem vitória. Na última vez que entrou em campo, pelo Brasileirão, o Grêmio empatou em 1 a 1 contra o Vitória.

Já o CSA passou por Boavista e Tuna Luso. A equipe chega embalada pela vitória por 3 a 1 diante do Náutico pela Série C do Brasileirão.

CSA x Grêmio -- Copa do Brasil 2025

Data e hora: 30 de abril, às 21h30 (de Brasília)

30 de abril, às 21h30 (de Brasília) Local: Rei Pelé, em Maceió (AL)

Rei Pelé, em Maceió (AL) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

