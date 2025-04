Onde vai passar Barcelona x Inter de Milão pela Champions? Como assistir ao vivo

Barcelona e Inter de Milão medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League.

Onde assistir? TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --sujeito às condições da plataforma).



O Barcelona chega embalado. A equipe culé vem do título da Copa do Rei em cima do Real Madrid no fim de semana.

Clube catalão superou alemães. Nas quartas de final, o Barça eliminou o Borussia Dortmund com 5 a 3 no agregado.

A Inter de Milão também eliminou um rival complicado. A equipe italiana superou o Bayern de Munique na fase anterior do mata-mata.

Barcelona x Inter de Milão - Champions League