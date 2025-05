Corinthians misto vence Novorizontino na estreia de Dorival e abre vantagem

Na estreia de Dorival Júnior, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Héctor Hernández voltou a balançar as redes com a camisa alvinegra. O centroavante abriu o placar no primeiro tempo, o gol chegou a ser anulado pelo bandeirinha por impedimento, mas foi confirmado pelo VAR.

Com o resultado, o Corinthians confirma o histórico de "freguês" do Novorizontino e abre vantagem para o confronto de volta, no dia 21 de maio, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília)

O Timão volta a campo no próximo sábado contra o Internacional, em casa, às 18h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians mistão vence com tranquilidade

O Corinthians com muitos reservas em campo fez um primeiro tempo "burocrático", porém mais eficiente no ataque. O Timão teve mais a bola, rodou o meio de campo, mas finalizou apenas três vezes. A única no alvo, numa dividida de Héctor Hernández, inaugurou o marcador. Por outro lado, faltou capricho, principalmente no último passe. Nem Bidon e nem Alex Santana conseguiram ser criativos. Com isso, apesar do gol, o centroavante espanhol acabou ficando isolado no ataque.

O Tigre melhorou na segunda etapa, pressionou a saída de bola, mas desperdiçou a única chance de empatar. O Novorizontino promoveu muitas substituições, encontrou mais espaços e foi superior. O Corinthians levou alguns dos seus titulares para equilibrar as ações a campo, inclusive Yuri Alberto, que entrou no lugar de Héctor e imprimiu mais velocidade ao sistema ofensivo do Timão. No entanto, a equipe alvinegra quase não saiu de seu campo de defesa.

Lances importantes

Hugo Souza em cima do lance! Rodrigo Soares cruzou rasteiro da ponta direita, Pablo Dyego se antecipou à marcação na primeira trave e chutou rasteiro. Hugo Souza fez a ponte para o lado esquerdo e espalmou.

1x0 com o auxílio do VAR. Talles Magno recebeu de Matheuzinho pelo lado direito da área e tocou rasteiro para a área. Héctor Hernández apareceu, dividiu com Airton e Dantas e mandou para o fundo da rede. A princípio, o assistente levantou a bandeira apontando um impedimento de Talles, mas o VAR apontou que o atacante estava estava em posição legal.

Alex Santana assusta Airton! O volante encontrou um espaço próximo da entrada da área, ajeitou e finalizou. A bola desviou no carrinho de Rafael Donato e passou muito perto da trave esquerda do goleiro do Tigre.

Hugo Souza faz boa defesa. Após um cruzamento, o zagueiro Patrick cabeceou com força, a bola tinha potencial para encobrir Hugo Souza, mas o goleiro se esticou todo para mandar para o escanteio por cima do travessão.

Assim não, Marlon! Fábio Matheus cruzou da intermediária, e Nathan Fogaça ajeita de cabeça na segunda trave. Livre no meio da área, Marlon finalizou por cima do gol e desperdiçou a melhor chance do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 30/04/2025 - quarta-feira

Competição: Terceira Fase da Copa do Brasil

Local: Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e André Luiz Severo (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Público: 7.521 total

Renda: 665.720,00

Cartões amarelos: Luis Oyama e Jean Irmer (NOV); Hugo, Cacá e Raniele (COR)

Gols: Héctor Hernández, aos 12'/2ºT;

Novorizontino: Airton; Dantas, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Jean Irmer (Fábio Matheus), Luís Oyama (Marlon), Patrick Brey; Waguininho (Nathan Fogaça), Pablo Dyego e Matheus Frizzo (Léo Natel). Técnico: Umberto Louzer.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Fabrizo Angileri; Maycon (Ryan), Alex Santana (Raniele), Charles (José Martínez) e Breno Bidon (André Carrillo); Talles Magno e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Jr.