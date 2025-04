Lutador do UFC é preso pela 14ª vez nos EUA, acusado de roubo e agressão

Se dentro do octógono, Sedriques Dumas alcançou o que poucos lutadores conseguem ao chegar no UFC - maior evento de MMA do mundo -, fora dele o americano parece não conseguir colocar sua vida nos trilhos. E a prova disso é que o peso-médio (84 kg) foi preso na última segunda-feira (28) sob diversas acusações, dentre elas a de roubo e agressão física. Posteriormente, 'The Reaper', como o atleta é conhecido, foi encaminhado para a Cadeia do Condado de Escambia, na Flórida (EUA), onde permanece até o momento.

De acordo com registros onlines obtidos pelo site 'MMA Fighting', Sedriques está preso sob fiança de 558,5 mil dólares (R$ 3,1 milhões). Ainda segundo os documentos virtuais (veja abaixo ou clique aqui), o crime mais grave cometido pelo lutador foi um roubo a uma residência, listado no sistema como "invasão de domicílio sem arma de fogo".

O americano também foi preso por agressão e por portar arma e munição de um criminoso condenado da região. Duas outras acusações listadas no registro de prisão de Dumas incluem posse de equipamentos para drogas e posse de drogas/substâncias controladas sem a devida receita médica.

Preso pela 14ª vez desde 2014

Estar atrás das grades já não pode ser considerado algo fora do comum para Sedriques. Afinal de contas, essa detenção marca a 14ª vez que o lutador do UFC é preso desde 2014 - somente no Condado da Escambia. É possível ver inúmeras fotos antigas do americano detido, as chamadas 'mugshots', na última década (veja abaixo ou clique aqui). A última prisão de Dumas havia ocorrido em fevereiro de 2024, quando também foi acusado de agressão. Mas eventualmente as queixas foram retiradas.

Sedriques Dumas, de 29 anos, iniciou sua trajetória no MMA profissional em 2020 e estreou no UFC em 2023. Atualmente, o americano vem alternando resultados positivos e negativos no maior palco do mundo. Em sua carreira, o atleta disputou 13 lutas, triunfou em dez e perdeu em três oportunidades.

Sedriques Dumas arrested for a laundry list of charges yesterday in Escambia county #ufc #mma pic.twitter.com/y8oSMVcOFf

- FightSwipe (@fightswipeapp) April 29, 2025

"You have to be an absolute dumbass to get arrested 13 times."

Sedriques Dumas: https://t.co/Oqe28ZJhXd pic.twitter.com/7Vi0XH3EDo

- ricky~dooby (@rick_doobs) April 29, 2025

