São Paulo: Luciano volta às origens e se credencia para substituir Calleri

De volta às origens, Luciano desencantou na noite de ontem, comandou a virada de 2 a 1 do São Paulo sobre o Náutico com dois gols e ganhou pontos para ser a referência do ataque do time, que não tem Calleri.

Brilho no momento preciso

O destaque de Luciano na partida passa muito por ele e pela presença de Alves. O camisa 10, escalado como meia em jogos passados, se movimentou mais pelo ataque e jogou mais de frente para o gol, muito por causa da joia da base, que ficou responsável por armar as jogadas.

O atacante fez jogo de toques curtos, rápidos e decisivos. Espetado no ataque ao lado de André Silva, Luciano participou mais do momento de conclusão das jogadas do que de criação. Ele empatou o jogo em lance de quatro toques e virou com apenas um. Raros foram os momentos em que o camisa 10 carregou ou prendeu a bola.

A presença de Luciano como atacante efetivo é considerada por Zubeldía. Ele, no entanto, prefere estudar cada jogo e definir como o camisa 10 deve atuar com base no que os adversários podem apresentar.

Tem jogos que dá para fazer isso [colocar ele mais avançado], outros não. Às vezes precisamos mais de um jogador que trabalhe mais como meia-atacante ajudando os volantes, às vezes precisamos que o meia-atacante possa ser mais atacante, como o Luciano. É uma alternativa que temos e analisamos em função do que o rival pode fazer também.

Zubeldía

Luciano volta a aparecer em um momento de ausência dos principais líderes. Além de Calleri, Lucas e Oscar também se recuperam de lesões, mas estão mais próximos da volta.

O retorno dos titulares preencherá lacunas no meio e nas pontas, mas ainda deixará a função de 9 em aberto. André Silva vem bem, mas a atuação contra o Náutico credencia Luciano a voltar a exercer a função que já teve um dia pelos clubes onde passou.

Ele é conhecido como atacante, não como meia. Quando vemos ele perto da área, ele é muito forte, muito bom. A ausência do Calleri vai ser longa, o São Paulo tem dificuldade financeira... É uma oportunidade para o Luciano se posicionar onde ele rende, de um revezamento. Muda a característica em relação ao André Silva, ele tem mais mobilidade. No ataque, ele é decisivo.

Renan Teixeira, comentarista do UOL

Gols não faltaram nos últimos anos, mas Luciano vivia jejum nos últimos dois meses. O meia-atacante foi o artilheiro do São Paulo em 2023 (15 gols) e 2024 (18 gols), porém não ia às redes desde 13 de fevereiro deste ano. Ao todo, são cinco tentos em 2025.