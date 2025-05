Leila diz que CBF não fez contato para contratar Abel e reforça: "A comissão está focada no Palmeiras"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esclareceu que não há nenhuma procura da CBF pela contratação do técnico Abel Ferreira para assumir o cargo deixado por Dorival Júnior há um mês. A mandatária enfatizou, ainda, o foco do treinador na sequência da temporada, que tem o Mundial de Clubes à vista.

"Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação", disse Leila Pereira.

"O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos", seguiu a mandatária.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2o2o, ainda no mandato de Mauricio Galiotte. Desde então, o treinador conquistou dez títulos, igualando-se a Oswaldo Brandão, como maiores campeões pelo clube.

O nome do treinador vem sendo especulado desde a saída de Dorival, mas ganhou mais força nas especulações depois da negociação com Carlo Ancelotti esfriar. A CBF chegou a ficar próxima da contratação do treinador do Real Madrid, que não vive sua melhor fase no comando do time espanhol. Contudo, a chegada do técnico ficou distante devido ao impasse da rescisão do italiano com o clube merengue.

Ancelotti tem vínculo com o Real até junho de 2026 e desejava receber a verba rescisória por seu último ano de contrato. Já a diretoria do clube entendia que, ao liberá-lo de forma antecipada para assumir a Seleção, não precisaria pagar o valor correspondente ao último ano de compromisso.

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira também comentou sobre a chance de assumir a Seleção. Ele citou a honra de ter seu nome listado, mas reforçou o compromisso com o Verdão.