Lanterna da Série C, Guarani anuncia mudanças no futebol

O Guarani começou a Série C do Brasileirão de forma preocupante: são três derrotas em três apresentações. Na última posição da competição, o Bugre resolveu atuar com energia e, nesta quarta-feira, divulgou alterações em seu departamento de futebol.

Dois profissionais foram desligados pela direção do Guarani: o executivo de futebol Rodrigo Pastana e o coordenador técnico Danilo Silva.

"O Guarani Futebol Clube informa que o executivo de futebol Rodrigo Pastana e o coordenador técnico Danilo Silva não integram mais o Departamento de Futebol do clube. Agradecendo pelo profissionalismo e serviços prestados no desempenho de suas funções, o Guarani deseja sucesso na sequência de suas carreiras", destacou o comunicado do clube, que ainda não definiu os substitutos.

Na Série C do Brasileirão, o Guarani busca a reabilitação no domingo. No estádio Brinco de Ouro, enfrenta o Botafogo, da Paraíba, a partir das 19 horas.