Fonseca é superado por holandês e cai na estreia de Challenger português

Após a eliminação no Masters 1000 de Madri, João Fonseca rumou para o Challenger 175 de Estoril, em Portugal, para buscar ritmo de jogo em um torneio menos forte. O plano, contudo, esbarrou em um inspirado Jesper de Jong, holandês número 95 do mundo. Sacando bem e contando com muitos erros do brasileiro no set inicial, o europeu arrancou na frente, segurou uma reação do carioca na segunda parcial e saiu de quadra com uma vitória por 6/2 e 7/5.

É a primeira vez na temporada que Fonseca sai derrotado em uma partida de nível Challenger (torneio abaixo dos ATPs 250). Em Janeiro, o adolescente de 18 anos foi campeão do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Em março, levantou o troféu no Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos. O próximo destino para Fonseca agora é o Masters 1000 de Roma, na Itália, na próxima semana.

De Jong, por sua vez, avança para enfrentar o espanhol Bernabé Zapata Miralles, que entrou na chave como lucky loser (tenista que ganha uma vaga de última horas graças a uma desistência) e venceu seu duelo de primeira rodada contra o português Jaime Faria (#105) por 6/3 e 7/6(2).

Como aconteceu

O holandês começou melhor, imprimindo um jogo agressivo e contando com erros do brasileiro. Logo no segundo game, Fonseca cometeu três erros não forçados e foi quebrado quando mandou uma direita longa. Pouco depois, De Jong já liderava por 3/0.

O europeu sacava bem e confirmava seus games sem dificuldades, enquanto Fonseca oscilava e cometia mais erros na tentativa de comandar os ralis. No oitavo game, com mais três erros não forçados de direita, o brasileiro voltou a perder o saque, o que deu números finais à parcial: 6/2 para De Jong.

Cheio de confiança, De Jong também começou melhor o segundo set. Novamente no segundo game, o holandês quebrou o serviço do brasileiro. Desta vez, com duas direitas vencedoras, mas também contando com um erro de direita de Fonseca no break point. Novamente De Jong abriu 3/0, deixando João novamente em dificuldades.

No entanto, se a direita deixou João em problemas, foi ela que tirou o brasileiro do buraco. Com dois forehands vencedores e mais um que forçou um erro de De Jong junto à rede, Fonseca devolveu a quebra no quinto game. Pouco depois, o placar já estava igualado em 3/3. O jogo seguiu parelho, sem nenhuma chance de quebra até que o brasileiro foi ameaçado no 12º game. Após mandar uma direita na rede, precisou sacar em 0/30. Dois pontos depois, De Jong subiu bem à rede e conquistou dois match points (15/40). No ponto seguinte, com uma curta e uma passada de esquerda, o holandês fechou o jogo.

