João Fonseca é superado por holandês, cai na estreia do Challenger de Estoril e cita desapontamento

João Fonseca foi eliminado logo na primeira rodada do Challenger 175 de Estoril, em Portugal, nesta quarta-feira, após derrota para o holandês Jesper de Jong por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h16 de jogo. Foi a primeira derrota do brasileiro em torneios nível Challenger nesta temporada.

"Não joguei mal, mas não joguei muito bem também. Acho que o De Jong entrou muito solto, fazendo saque e voleio, drop shots... Fiquei um pouco surpreso, mais tenso que o normal. Tive chances de retomar a partida, mas acabei falhando um pouco mais e não deixei ele ficar com aquela dúvida de 'será que ele vai me pegar?' Foi total mérito dele, mas quero mais", afirmou João Fonseca.

Atual número 65 do mundo e cabeça de chave número 8, Fonseca encontrou um adversário em grande fase. De Jong, 93º do ranking da ATP, entrou com uma postura agressiva e praticamente impecável no primeiro set, quebrando o saque do brasileiro logo no segundo game e repetindo o feito no oitavo para fechar em 6/2.

Na segunda parcial, o holandês voltou a quebrar Fonseca cedo, abrindo 3/0. O brasileiro reagiu e devolveu a quebra, empatando em 3/3, e chegou a equilibrar as ações até o fim. No entanto, De Jong se impôs novamente no 12º game, conseguiu nova quebra e sacramentou a vitória por 7/5.

Fonseca, que vinha embalado pelos títulos nos Challengers de Camberra e Phoenix, ambos em quadras duras, não repetiu o desempenho no saibro português. Ele também havia sido eliminado na estreia em sua outra participação no torneio de Estoril, e agora foca sua preparação para o Masters 1000 de Roma, que começa em 7 de maio. Na sequência, disputa Roland Garros, a partir do dia 25.

Eu gosto muito de jogar em Estoril, é triste eu ter perdido duas vezes na primeira rodada, mas é saber aprender e sei que essas experiências vão me fortalecer. Preciso de um pouco mais de ritmo no saibro, estou muito com a cabeça na quadra rápida ainda. Gosto muito de jogar no saibro e venho fazendo bons treinos, mas preciso ter mais paciência e sei que mais jogos e mais experiência vão me ajudar com isso. Agora é seguir focado na minha preparação para Roma", finalizou o brasileiro.