Jean Silva aparece 23 kg acima do peso, leva bronca e frisa: "Coisa boa vindo aí"

Após vencer Bryce Mitchell no UFC 314, Jean Silva parece ter dado uma relaxada na dieta e nos treinos. O peso-pena (66 kg) apareceu nas redes sociais em clima descontraído, revelando estar bem acima do limite da categoria.

Nos stories do Instagram nesta quarta-feira (30), o lutador compartilhou uma conversa com seu nutricionista, Lucas Cattapreta, que o alertou - em tom de brincadeira - sobre o excesso de doces e o número atual na balança. "Não dá, não, cara. Você já comeu doce para o ano inteiro... Está pesando 89 kg!", disse Cattapreta.

Jean respondeu com bom humor e um toque de expectativa. Segundo ele, estava prestes a cometer mais um deslize alimentar quando foi surpreendido pela ligação do nutricionista. Para o atleta, o contato repentino é sinal de que novidades estão por vir.

"Eu já estava indo comprar um doce ali, mas olha aí quem apareceu por aqui... O cara acabou de me ligar. Se o 'Capa Preta' apareceu, é porque tem coisa boa vindo por aí", disse 'Lord', gerando hype com a declaração (clique aqui).

Sensação

Apesar do peso extra no momento, Jean Silva segue em alta no UFC. Desde sua estreia em fevereiro de 2024, o brasileiro venceu todas as cinco lutas que disputou - quatro por nocaute e uma por finalização - e já figura no ranking da divisão, ocupando a 11ª posição. A sequência invicta tem chamado atenção e reforça o potencial do representante da 'Fighting Nerds' como um dos nomes mais promissores entre os penas.

