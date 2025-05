Hugo Souza destaca importância de vitória do Corinthians sem sofrer gols: "Fizemos um jogo sólido"

O Corinthians iniciou sua trajetória na Copa do Brasil com o pé direito. O Timão bateu o Novorizontino nesta quarta-feira, por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no duelo de ida da terceira fase da competição. Héctor Hernández marcou o gol alvinegro.

Após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 0, o técnico Dorival Júnior tinha a missão de recuperar o setor defensivo do Corinthians. Nesta quarta-feira, a defesa se mostrou mais compactada e não foi vazada. O goleiro Hugo Souza, então, destacou a importância da vitória com a baliza a zero.

"Com certeza (é muito importante) para mim, para a linha defensiva, para a equipe, para um novo treinador que está chegando. Jogar aqui é muito difícil, a gente sabia, a equipe do Novorizontino é muito forte fisicamente. Sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar, então o importante é que não demos a eles muitas oportunidades de fazerem gols e fomos felizes em concretizar em gol a nossa oportunidade. Fizemos um jogo sólido. Tenho que parabenizar o grupo, o treinador. Fizeram um jogo muito exigente fisicamente. Conseguimos sair daqui sem tomar gols, e vamos buscar essa classificação em casa", declarou em entrevista ao SporTV.

Hugo Souza também falou sobre as primeiras impressões do trabalho de Dorival Júnior no Corinthians. O técnico estreou no comando da equipe no triunfo desta quarta-feira e começou sua caminhada no clube com o pé direito.

"É um treinador que já sabemos a história dele, dispensa comentários, multicampeão, sabe muito bem o caminho das vitórias. Tenho certeza que ele vem para ajudar bastante a gente, vem para agregar e nos fazer chegar nos caminhos da vitória, que é o que a gente precisa. É o que queremos, conquistar títulos, e se Deus quiser ele vai nos ajudar bastante", finalizou Hugo Souza.

Com o resultado, o Corinthians saiu na frente na terceira fase da Copa do Brasil e tem a vantagem do empate. Agora, o Timão contará com a força da Fiel Torcida no jogo de volta. Os dois times decidem a vaga nas oitavas de final no próximo dia 21 de maio (uma quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, porém, o Corinthians de Hugo Souza volta a campo por outra competição. O Alvinegro recebe o Internacional neste sábado, a partir das 18h30, também na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.