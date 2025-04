Gutierres faz história, e Palmeiras goleia Juventude no Brasileiro feminino

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Juventude por 4 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino, em Bento Gonçalves.

Responsável por três gols, Amanda Gutierres fez história ao assumir a artilharia histórica do Palmeiras com 56 tentos em 74 jogos, superando Bia Zaneratto, responsável por 55 em 83 partidas de 2020 a 2023.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! AMANDA GUTIERRES, MAIS CONHECIDA COMO A MAIOR ARTILHEIRA DAS PALESTRINAS! ? 0x4? [2T, 13'] | #JUVxPAL pic.twitter.com/xJxphJpOn8 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 30, 2025

Com a goleada, o Palmeiras chegou aos 17 pontos e alcançou a terceira posição do Brasileiro feminino. Do outro lado, o Juventude continua em 13º lugar, com cinco.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, às 18h (de Brasília), quando recebe o São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude, por sua vez, enfrenta o Grêmio neste domingo, às 18h, fora de casa.

Os gols do jogo

O primeiro tempo começou equilibrado. Aos 34 minutos, a volante Alice, do Juventude, fez falta dura em Greicy e foi expulsa. Um minuto depois, Tainá Maranhão roubou a bola de Grazi e tocou para Amanda Gutierres, que bateu cruzado para abrir o placar.

Com uma a mais, o Palmeiras foi para cima no restante da etapa inicial. Aos 39 minutos, Greicy cruzou para Amanda Gutierres anotar o segundo com um chute forte, sem chances para a goleira Renata May.

No segundo tempo, aos nove minutos, Stefanie aproveitou passe de Tainá Maranhão para marcar o terceiro. Cinco minutos depois, após cruzamento de Andressinha, Amanda Gutierres acertou um chute no ângulo direito e assumiu a artilharia histórica do Palmeiras.