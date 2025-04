Grêmio x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-20

Atual campeão da categoria, Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Grêmio no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), pela sétima rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Onde assistir: a partida ainda não tem transmissão confirmada.

O Verdão chega embalado após uma grande vitória por 2 a 0 no clássico contra o Corinthians, na última rodada, disputada na Arena Barueri. Os gols foram marcados por Erick Belé e Riquelme Fillipi, que vêm sendo peças importantes na campanha alviverde.

Com o resultado, o time comandado por Lucas Andrade assumiu a liderança da competição, somando 14 pontos em sete jogos são quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota até aqui. O Palmeiras tem também um dos ataques mais positivos do torneio, com 15 gols marcados, e conta com Sorriso e Riquelme Fillipi como artilheiros, ambos com três tentos.

A primeira fase do Brasileiro Sub-20 é disputada em turno único, com 19 rodadas. Ao fim desta etapa, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único, assim como as semifinais. A grande decisão acontece em dois jogos, ida e volta, definindo o campeão da temporada.

Defensor do título conquistado em 2024, quando superou o Cruzeiro na final, o Palmeiras busca agora a quarta taça do torneio. O clube já venceu também as edições de 2018 e 2022.