Grêmio toma virada do CSA no fim e larga atrás rumo às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio sofreu uma virada do CSA por 3 a 2, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Tiago Marques, Marcelinho e Brayann marcaram para os mandantes, enquanto Braithwaite e Dodi cravaram para os gaúchos.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de maio, uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Quem avançar, garante vaga na fase oitavas de final da Copa do Brasil. O CSA tem a vantagem do empate e, em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis. Nas fases anteriores, o time alagoano eliminou o Boavista-RJ e o Tuna Luso-PA.

O Grêmio volta aos gramados neste domingo, às 16h, para enfrentar o Santos, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O CSA, por sua vez, no mesmo dia, mas às 16h30, visita o Ypiranga, no Rio Grande do Sul, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

OS GOLS

O CSA inaugurou o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Guilherme Cachoeira, Enzo alcançou a linha de fundo pela esquerda e rolou para trás. Tiago Marques apareceu livre na área e finalizou com precisão.

O Grêmio empatou aos 23 minutos. Monsalve recebeu pela esquerda do ataque, avançou até a entrada da área e passou para Braithwaite. O dinamarquês limpou a marcação e finalizou de perna direita no conto inferior direito, sem chances para o goleiro Gabriel Felix.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o Tricolor Gaúcho virou o duelo. Dodi aproveitou rebote da defesa do CSA e, de fora da área, acertou um foguete no ângulo direito do goleiro mandante.

Os alagoanos voltaram a empatar aos 41 minutos. Dentro da grande área, Marcelinho aproveitou cruzamento rasteiro da esquerda e, pressionado pela marcação, bateu rasteiro, venceno o goleiro Volpi.

A virada ocorreu aos 47. Em cobrança de falta com muita precisão, Brayann chutou por cima da barreira e marcou um golaço contra Tiago Volpi, que não alcançou.