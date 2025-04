De arrepiar: Brasil usará 'Evidências' em apresentação da ginástica rítmica

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

A seleção brasileira de ginástica rítmica prepara uma apresentação embalada por "Evidências", música que estourou nacionalmente com a dupla Chitãozinho e Xororó e se tornou uma espécie de hino não oficial.

A série vai ser apresentada no Mundial da modalidade, que ocorrerá em agosto, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a competição terá como sede uma cidade de um país na América do Sul.

A nossa primeira ideia, quando fomos escolher a música, foi exatamente isso: uma música que no Brasil fosse muito conhecida e que o público cantasse, o ginásio todo, e que impressionasse os árbitros. Então, não tinha música melhor que esse hino, né?

Camila Ferezin, técnica da seleção de conjunto

"Evidências" será o tema da série mista (arcos e bolas) dessa temporada. A estreia será na Copa do Mundo de Portimão, em Portugal. O torneio está marcado entre os dias 10 e 12 do mês que vem.

A seleção, porém, já teve um primeiro teste com público em um período de treinos em Aracaju, Sergipe.

Nós tentamos disfarçar as evidências, mas a verdade é que a gente tá LOUCO pela série nova da nossa Seleção de Conjunto, minha gente!



As brasileiras simplesmente trouxeram um HINO da música nacional para embalar a série mista (arcos e bolas) desse ano. Precisamos nem? pic.twitter.com/HVnGPZ2cu6 ? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 25, 2025

Depois do nosso hino nacional, acho que é o segundo hino do Brasil e deu super certo. Fizemos treino controle em Aracaju, com presença do público, e todo mundo cantando, foi exatamente como sonhamos. É chegar com tudo no Mundial, o público estar presente, ginásio lotado, cantando, que não vai ter como não se arrepiar.

Camila Ferezin

Um vídeo foi divulgado nas redes sociais pela Confederação Brasileira de Ginástica. Na produção, é possível observar que os presentes ao Ginásio de Esportes Constâncio Vieira cantaram e até fizeram um "show de luzes".

Maria Eduarda Arakaki, capitã da seleção brasileira, projetou a participação no Mundial e ressaltou o quão importante pode ser a interação do público no torneio.

Desde quando escutamos a música, só passava pela nossa cabeça o momento em que estaríamos no Mundial, com a plateia cheia. Acho que o Brasil inteiro conhece essa música. Quando a Camila a escolheu, acho que foi pensando muito nisso, porque nós, ginastas, sabemos o quanto que influencia quando você sente a energia do público. E o público brasileiro é sempre muito caloroso.

Maria Eduarda Arakaki

"Só conseguimos pensar na gente dentro da quadra, as pessoas nas arquibancadas gritando a música e cantando junto conosco. É como se fosse uma força, uma motivação ainda maior, para que possamos realizar a série. Além disso, a montagem da música, a versão que ela foi feita, é muito legal, está muito para a ginástica rítmica, então eu acho que vai fazer sucesso não só aqui como lá fora também para os árbitros e para os outros países", completou.