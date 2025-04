Fortaleza completa um mês sem vencer e Vojvoda admite má fase: "Não jogamos bem"

Nesta terça-feira, o Fortaleza empatou com o Retrô por 1 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O resultado fez o Leão do Pici atingir a marca de um mês sem vencer.

Em oito jogos, disputados entre os dias 29 de março e 29 de abril, a equipe empatou cinco e perdeu três. O aproveitamento é de 20.8% neste intervalo de tempo, com dez gols sofridos e cinco marcados. Segundo dados do SofaScore, a defesa permitiu 128 finalizações aos adversários, em média são 16 por partida.

"Nós somos os responsáveis. Não devemos culpar o cansaço ou buscar justificativas. Somos um elenco profissional, com qualidade. Estamos em um momento difícil. Temos que reconhecer que não jogamos bem. Nossa sequência de resultados é ruim e, se não trabalharmos para melhorar isso, não estaremos no caminho certo", afirmou o treinador Juan Pablo Vojvoda.

No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ocupa a 15ª colocação, com um total de seis pontos. A última vitória da equipe foi na primeira rodada da competição, contra o Fluminense por 2 a 0.

Na próxima rodada, o Leão visitará o São Paulo, no Morumbi. O jogo será nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília).