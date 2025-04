Fórmula 1 confirma renovação com GP do México até 2028

A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o Grande Prêmio da Cidade do México até 2028. O GP integra o calendário do esporte desde 2015.

Presidente da Fórmula 1, Stefano Domenicali celebrou a manutenção do GP por mais três temporadas.

"Estamos muito animados em anunciar que o Grande Prêmio da Cidade do México continuará a fazer parte do nosso calendário até a temporada de 2028. A Fórmula 1 é energia, paixão e emoção, e todos os anos a atmosfera única criada por nossos fãs na Cidade do México é uma das experiências mais incríveis e energéticas do nosso campeonato", afirmou Domenicali.

BREAKING: The Mexico City Grand Prix has been extended to 2028! ??#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Lo5FdT8wsN ? Formula 1 (@F1) April 30, 2025

"Estamos ansiosos para dar continuidade a essa extraordinária colaboração e ver o incrível entusiasmo dos torcedores mexicanos novamente em outubro", completou.

O GP da Cidade do México tem como palco o autódromo Hermanos Rodríguez. Dos atuais pilotos da Fórmula 1, apenas Max Verstappen,



Carlos Sainz e Lewis Hamilton subiram no lugar mais alto do pódio da corrida no país norte-americano.

Nesta temporada, o GP está previsto para ocorrer no final de outubro, entre os dias 24 e 26. O atual vencedor do Grande Prêmio é o espanhol Carlos Sainz.