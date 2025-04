Sede do Corinthians tem muros pichados: 'Fora, Augusto Pinóquio'

Os muros do Parque São Jorge, sede social e administrativa do Corinthians, foram alvo de pichações. Os responsáveis utilizaram o ato para atacar Augusto Melo, atual presidente do clube e figura envolvida em diversas polêmicas à frente do Timão.

As mensagens espalhadas pelos muros expressavam insatisfação com a atual gestão e cobravam explicações de Augusto Melo em meio à crise institucional do Corinthians. Entre as frases escritas, estavam críticas diretas ao presidente e à condução administrativa do clube: "Fora, Augusto Pinóquip", "Impeachment já" e "Doe Arena não é dinheiro do clube. Cadê as contas, Pinóquio?".

O protesto ocorre em um momento de forte turbulência nos bastidores do Timão. Na última segunda, o Conselho Deliberativo reprovou as contas do exercício de 2024 com 130 votos contrários, 73 favoráveis e seis abstenções. No Conselho Fiscal, o placar a favor da reprovação das contas havia sido de 3 votos a 0. Já no Conselho de Orientação (Cori), foi de 16 a 1, também a favor da reprovação.

Protesto registrado nos muros do Parque São Jorge nesta noite.



"Muito podcast e pouco futebol"



"Fora Augusto Pinóquio"



📸 [Reprodução] pic.twitter.com/oWbzsPSlpN -- Time do Povo (@povotime1910) April 30, 2025

O parecer do Conselho Fiscal apontou uma série de inconsistências e possíveis irregularidades, que incluíam contratos sem documentação comprobatória e adiantamentos de receita que comprometeram a saúde financeira do clube. Antes da votação, Augusto Melo tentou, sem sucesso, adiar o processo. O presidente solicitou a reabertura das contas e a revisão do balanço financeiro, mas teve seu pedido negado, fato que aumentou ainda mais o clima de tensão interna.

De acordo com o balanço que já havia sido apresentado pelo Corinthians, o clube aumentou o passivo em R$ 829 milhões de 2023 para 2024, um valor bastante expressivo considerando que a dívida total agora está em R$ 2,5 bilhões.

Na última segunda-feira, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, também se manifestou ao cobrar transparência da diretoria e pedindo responsabilidade com o futuro do Corinthians. Em nota oficial, a torcida afirmou que "o tempo das desculpas e dos discursos vazios acabou".

Com um endividamento bilionário, contratos mal explicados e inconsistências nas prestações de contas, o Conselho de Orientação acredita que o afastamento do presidente Augusto Melo é cabível neste momento. O mandatário alvinegro pode, inclusive, enfrentar um novo processo de impeachment.