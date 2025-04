Florentino se irrita com especulação, fecha porta e Ancelotti diz não à CBF

O mar de especulações sobre o desejo da CBF em contar com Carlo Ancelotti irritou o presidente Florentino Pérez, que decidiu dificultar as coisas. Avaliando todo o cenário, Ancelotti disse não para a seleção brasileira, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

Fontes de Madri afirmaram à reportagem que Florentino decidiu dificultar a vida da CBF. O cartola não gostou nada do interesse público da entidade pelo treinador e seu reflexo no noticiário internacional.

A postura do presidente do Real já é tão conhecida que fez o próprio Ancelotti negar veementemente qualquer contato da CBF desde 2023, quando, na verdade, a entidade já tinha conversas avançadas com o técnico. Ancelotti sabia que qualquer declaração positiva poderia ocasionar sua demissão ou ser fatal para o negócio.

Mesmo sem a declaração do italiano, Florentino se irritou com o que se tornou uma novela midiática tanto no Brasil quanto na Espanha. O último episódio foi do suposto intermediário brasileiro, Diego Fernandes, que estaria no Santiago Bernabéu para negociar com Ancelotti. O fato foi confirmado por veículos espanhóis, depois negado pelo empresário em entrevista e em nota pela CBF, mas Fernandes aparece em um vídeo ao lado do treinador do Real — o que tirou Florentino do sério.

O Real não deve seguir com Ancelotti na próxima temporada e poderia antecipar a saída após perder a final da Copa do Rei para o Barcelona, mas Florentino optou por não fazê-lo para fechar a porta para a CBF sabendo que a entidade tem pressa e quer um treinador que possa convocar a seleção já para a Data Fifa de junho. Ancelotti tem contrato até 2026 e o Real não deu qualquer indício de que abre mão da multa rescisória para liberar o treinador à CBF.

Diante de todo esse cenário, sabendo das implicações da continuidade da novela, Ancelotti disse não para a nova investida da CBF. O italiano tem excelente relação com Florentino e preza por não deixar uma imagem arranhada no clube.

Após gelo na CBF, reunião define futuro

Há a expectativa de uma reunião entre Carlo Ancelotti e o Florentino Pérez, nesta quarta-feira, para tentar resolver o impasse entre as partes e colocar um fim digno à histórica passagem do italiano pelo Real. O encontro deve discutir prazos para a saída e questões financeiras de rescisão de contrato.

Eliminado da Champions League, derrotado na final da Copa do Rei e a quatro pontos do Barcelona na Liga Espanhola, o Real Madrid faz uma temporada abaixo da expectativa e prepara uma mudança de comando. O clube já não faz questão de ter Ancelotti no Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

O plano A do Real é Xabi Alonso, hoje no Bayer Leverkusen. Há uma possibilidade de ter um treinador interino no Mundial e Santiago Solari, atual diretor de futebol do clube, é o favorito para exercer o cargo.

A CBF, agora, monitora a reunião para entender o futuro de Ancelotti e ainda não descarta o italiano mesmo diante da resposta negativa. Caso Ancelotti consiga sua liberação dentro do prazo que atenda aos interesses da entidade, a CBF deve fazer uma nova carga. Enquanto isso, Jorge Jesus ganha força.