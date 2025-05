Flick lamenta erros na defesa, mas exalta apresentação do Barcelona: 'Apreciei o que fizemos'

O técnico Hansi Flick era uma mistura de satisfação com frustração após o empate por 3 a 3 com a Inter de Milão no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, na Espanha. O treinador não escondeu sua alegria pelo futebol vistoso apresentado por seus comandados, sobretudo Lamine Yamal, mas lamentou a maneira como surgiram os gols dos italianos.

"Eu realmente apreciei o que fizemos hoje. Fizemos um ótimo jogo e podemos nos orgulhar deste time, porque eles jogam para vencer e dominar. E jogamos contra um time unido há quatro ou cinco anos", elogiou o comandante sobre o trabalho ofensivo. "Mas temos de falar sobre os erros e analisá-los, mas a forma como jogamos foi fantástica."

A Inter fez três gols em cruzamentos para a área, dois pelo alto, ambos de Dumfries, que irritaram Flick. "Quando você vê o quão altos somos, a diferença em relação a nós é significativa. Não podemos sofrer o tipo de gols que sofremos hoje", lamentou. "Não começamos bem, mas voltamos ao jogo. O segundo tempo foi espetacular. Falta mais um jogo, e precisamos vencer. Para mim, este jogo é uma final antes da final."

Os italianos abriram 2 a 0 no marcador, antes de Lamine Yamal iniciar seu show particular para ajudar na busca pela igualdade. O jovem havia sentido dores na coxa no aquecimento, mas mostrou superação para contribuir bem nos 3 a 3 e deixar Flick feliz da vida.

"A torcida foi incrível, pois eles (italianos) realmente nos pressionaram hoje. Pessoalmente, estou impressionado com a forma como o time conseguiu voltar ao jogo. Lamine Yamal é um gênio, com personalidade e qualidades próprias. Ele demonstrou isso claramente esta noite", vibrou com o garoto de 17 anos.

"Estou muito feliz que esse talento, que só aparece a cada 15 anos, esteja jogando pelo Barcelona. Lamine foi muito importante para nós no primeiro tempo. Ele criou muitas coisas e marcou o primeiro gol. Ele foi a chave para a recuperação."